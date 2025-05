Encore trois victimes de fraude téléphonique

La semaine dernière, trois dames, toutes des résidentes de Saint-Georges, ont été victimes de fraudeurs téléphoniques, qui leur ont soutiré des sommes d'argent, selon un stratagème souvent utilisé par les malfaiteurs, rapporte la Sûreté du Québec dans son bulletin hebdomadaire.

Le premier cas est survenu en après-midi du 12 mai, alors qu'une dame a été contactée par une personne prétendant travailler pour une institution bancaire. On lui a demandé de placer ses cartes bancaires dans une enveloppe, en précisant qu’un individu passerait les récupérer. La dame a remis ses cartes à cette personne. Par la suite, des transactions frauduleuses ont été effectuées dans des commerces de la région, pour un total de 8 000 $.

Le même jour, en soirée, deux autre résidentes de Saint-Georges se sont vues soutirer un montant 400 $ chacune, selon le même pattern d'opération.

Les trois méfaits sont sous enquête par des agents du poste de la MRC Beauce-Sartigan. Encore une fois, les autorités policières rappellent de ne jamais remettre ses cartes de débit ou de crédit avec son NIP (numéro d'identification personnelle) à un inconnu. En cas de doute, contactez la Sûreté du Québec au 418-228-5531.

La semaine policière en bref

— Le 15 mai, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel pour une introduction par effraction, survenue vers 2 h, sur la 120e rue à Saint-Georges. Le suspect a profité du fait que la porte de la résidence n’était pas verrouillée pour s’y introduire et voler des vêtements et environ 2 000$ en argent comptant. Les policiers ont récupéré des pièces à conviction qui ont été envoyées pour expertise au Laboratoire des sciences judiciaire et médecine légale, en plus des caméras de surveillance. L’enquête est en cours.

— Ce même jour, les policiers ont reçu trois plaintes de méfaits sur des véhicules, dans le secteur de la 8e avenue et de la 78e rue à Saint-Georges. Les vitres de trois véhicules, stationnés à des adresses différentes, ont été fracassées. Les dommages sont évalués à plus de 1 000 $ sur deux véhicules, et de 5 000$ sur le troisième. L’enquête est en cours.

— Toujours le 15 mai, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un autre appel concernant un méfait. Cette fois, le ou les suspects ont lancé des pierres dans une fenêtre d’une résidence de la 27e rue, à Saint-Georges. La vitre a été fracassée, causant des dommages pour plus de 500 $. L’enquête est en cours.

— Le 17 mai, vers 3h30 du matin, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel d’un citoyen, concernant la conduite d’un véhicule ayant une conduite erratique. Celui-ci circulait rapidement avec les phares éteints et louvoyait énormément sur la 6e avenue Nord, à Saint-Georges. Les patrouilleurs ont intercepté le véhicule et ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 41 ans, pour conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le conducteur a été soumis aux tests à l’éthylomètre. Les résultats ont révélé un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été saisi pour 30 jours. L’homme, étant détenteur d’un permis de conduire d’une juridiction étrangère, a vu son droit d’obtenir un permis de conduire au Québec être suspendu à la SAAQ pour une durée de 90 jours. L’homme a été libéré sur citation à comparaître.