La Division des enquêtes de la MRC de Portneuf de la Sûreté du Québec en collaboration avec le Service de police de la Ville de Québec ont procédé le 23 mai à l'arrestation de Yannick Grenon-Brouillette, 34 ans, de Deschambault-Grondines, relativement à des délits de nature sexuelle.

Il a comparu, la même journée, au palais de justice de Québec, sous des chefs d’accusations d’action indécente, d’harcèlement criminel, de séquestration, de méfait et de défaut de se conformer à une ordonnance. Il est demeuré détenu.

Les actes lui étant actuellement reprochés se seraient déroulés entre juin 2024 et mai 2025 à Deschambault-Grondines, Saint-Marc-des-Carrières et Québec. L’enquête tend à démontrer qu’il ciblait des femmes avec des voitures aux caractéristiques particulières, trouvées sur la rue ou via des plateformes de vente en ligne et aurait pu faire d’autres victimes ailleurs dans la province.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.