Délits de nature sexuelle: arrestation de Michel Labonté

Les policiers du poste de la MRC de Beauce-Centre de la Sûreté du Québec ont arrêté, hier, une femme de 42 ans, résidente de Saint-Joseph-de-Beauce, pour fraude, possession de biens criminellement obtenus et recyclage de produits de la criminalité. Entre 2021 et 2024, la dame aurait fraudé son employeur (une entreprise joseloise) pour plus de ...