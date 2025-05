Disparition d’un adolescent à Saint-Georges : appel à la population

Une famille de Saint-Georges est sans nouvelles de leur fils Ulric Nadeau, disparu dans la nuit du 30 au 31 mai, vers 2 h du matin, dans le secteur de la 1re Avenue.

La mère de l’adolescent, Audrey Doyon, a publié un avis de recherche sur les réseaux sociaux, demandant l’aide du public pour retrouver son fils. Ulric mesure environ six pieds, a les cheveux bruns et les yeux bleus. Au moment de sa disparition, il portait un jeans de marque Wrangler, des bottes de cowboy et un chandail rose.

Toute personne ayant de l’information est invitée à contacter les autorités ou à communiquer avec la famille.