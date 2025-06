Deux Georgiennes interpellées pour conduite avec les capacités affaiblies

Deux résidentes de Saint-Georges ont été interpellées pour conduite avec les capacités affaiblies au cours de la dernière semaine.

D'abord, le 28 mai vers 22 h, les patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont remarqué la conduite erratique d’un véhicule qu’ils suivaient sur la 1re avenue à Saint-Georges et ont procédé à son interception. La conductrice, une femme de 66 ans résidant dans le secteur, présentait des signes d’intoxication. Après enquête, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par la drogue. La dame a refusé de se soumettre aux tests avec un agent évaluateur en reconnaissance de drogue (AERD). En plus du dossier de conduite avec les capacités affaiblies, une accusation supplémentaire de refus a été portée contre elle. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis de conduire suspendu 90 jours. La dame a été libérée, en attente de la suite des procédures judiciaires.

Puis, le 1er juin vers 18 h, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un véhicule sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, suite à une infraction au Code de la sécurité routière. Les policiers ont soupçonné la présente d’alcool dans l’organisme de la dame de 51 ans, de Saint-Georges. Celle-ci a été placée en état d’arrestation, après avoir échoué l’appareil de détection approuvé. Plus tard au poste de police, la dame a été soumise au test à l’éthylométrique dont les résultats ont révélé un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise. Son véhicule a été remisé 30 jours et son permis de conduire suspendu 90 jours. La dame a été libérée par citation à comparaître.

Notons que les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont effectué, les 26 et 28 mai, deux OPS Impact sur les heures de repas. Au total, 20 constats d’infraction ont été donnés sur l’autoroute 73, à Saint-Isidore et à Saint-Lambert.

Excès de vitesse

Les policiers ont également intercepté un véhicule qui circulait à 150 km/h dans une zone de 90 km/h, sur la route 269 à Saint-Théophile le 30 mai vers 17 h 30. Le contrevenant, un homme de 30 ans de Saint-Ludger, a reçu un constat d’infraction de 1161$ et 10 points d’inaptitude. De plus, son permis a été suspendu 30 jours et son véhicule a été remisé.

Enquêtes criminelles

Les patrouilleurs ont répondu à un appel pour un méfait sur véhicule, à Saint-Georges le 30 mai. La personne suspecte a crevé un pneu du véhicule pendant que celui-ci était stationné sur la 1ere avenue. Les dommages s’élèvent à près de 200$. L’enquête est en cours.

Aussi, le 1er juin vers 13 h, ils ont répondu à un appel pour une introduction par effraction dans une résidence de la 15e rue à Saint-Georges. La veille, le plaignant avait constaté la présence d’une dame, qui lui était inconnue, dans son domicile, dont il avait omis de verrouiller la porte d’entrée. Celle-ci avait quitté les lieux à sa demande, mais c’est par la suite que le plaignant a constaté que son téléphone cellulaire avait été volé. Après enquête, les policiers ont procédé à l’arrestation de la dame et ils ont retrouvé le téléphone, qui a été remis à son propriétaire.

Police de proximité

Le PIMS de la Nouvelle-Beauce a réalisé une formation en lien avec le programme PRES (plan de réponse pour établissement sécuritaire) au cégep Beauce-Appalaches, à Sainte-Marie le 29 mai. Une soixantaine de membres du personnel de l’établissement ont assisté à cette formation. Ils ont, par la suite, effectué une pratique de confinement barricadé.

Le 21 mai, à l’école Benoît Vachon de Sainte Marie, des policiers intervenants en milieu scolaire PIMS ont participé à une activité de prévention accompagné de 11 étudiants de techniques policières du collège Garneau à Québec. Le but de cette opération était de mettre en pratique des connaissances acquises dans leur cours, de favoriser un contact avec les jeunes et d’en apprendre davantage sur le travail de policier.

Pour finir, le 30 mai dernier, la sergente Mélanie Côté, Coordinatrice locale en police communautaire, en compagnie de l’agente Émilie Plante étaient à la caisse Desjardins Nouvelle-Beauce, située à Sainte-Marie. Elles y tenaient un kiosque de prévention de la fraude en collaboration avec les employés de la caisse. Une cinquantaine de personnes se sont présentées pour les questionner, répondre à un quiz et accroitre leurs connaissances sur le sujet.