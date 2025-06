L'identité du septuagénaire retrouvé dans une piscine a été révélée

Le septuagénaire qui a été retrouvé inconscient dans une piscine à Beauceville le 6 juin, est Michel Roy.

L'homme était âgé de 75 ans et résident de Beauceville.

Rappelons que les services d'urgences sont intervenus vers 16 h ce vendredi dans une résidence de la 9e avenue. Ils ont ensuite transportée la victime au centre hospitalier où son décès a été constaté.

Une investigation afin de déterminer les causes et les circonstances du décès est en cours par la coroner Me Monique Tremblay.