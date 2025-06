Multiples arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Au cours de la dernière semaine, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie, ont procédé à pas moins de six arrestations de conducteurs qui opéraient leur véhicule avec les capacités affaiblies.

Voici les principales d'entre elles:

— Le 31 mai, vers 23 h 30, des patrouilleurs de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont reçu un appel pour une sortie de route, sur la rue des Érables à Saint-Lambert-de-Lauzon. Sur place, un homme de 51 ans, résident de la municipalité, présentait plusieurs signes de conduite avec les capacités affaiblies. Après avoir été mis en état d’arrestation, il a été conduit au poste de Sainte-Marie ou il a fourni un échantillon d’haleine présentant plus du double de la limite permise par la loi. Il s’agit d’une récidive pour cet individu. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours. Le quinquagénaire a été libéré sur citation à comparaître. Il devra se présenter à la Cour à une date fixée ultérieurement.

— Le 3 juin, vers 20 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan sont intervenus concernant une collision au carrefour giratoire de la 127e rue à Saint-Georges. Sur place, les policiers ont constaté que la conductrice de 32 ans, résidente de l’endroit, était intoxiquée par l’alcool. Après avoir échoué l’appareil de détection, elle a été placée en état d’arrestation et amenée au poste, où elle a soufflé plus de la limite permise par la loi sur l’appareil éthylométrique. Le véhicule de la dame a été remisé et son permis de conduire suspendu pour une durée de 90 jours.

— Le 4 juin, vers 18 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés pour une collision sur la route 271, à Saint-Éphrem. À l’arrivée des policiers, le conducteur de 35 ans, de Victoriaville, n’était pas coopératif et présentait des signes d’intoxication à l’alcool. Celui-ci a échoué l’appareil de détection et après avoir procédé à son arrestation, l’individu a été conduit au poste de police, où il a soufflé plus du double de la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis de conduire suspendu 90 jours. L’homme a été libéré par citation à comparaître.

— Le 6 juin, vers 23 h 30, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés dans la 178e rue, à Saint-Georges, pour une camionnette de type pick-up accidenté et enlisé dans l’accotement; le conducteur essayait de s’extirper. L’homme de 71 ans, au volant du véhicule, était agressif et paraissait sous l’effet de l’alcool. Arrivés sur place, les policiers ont constaté l’état d’intoxication de l’individu, résident de Saint-Martin. Ils ont procédé à son arrestation pour conduite d’un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies par l’alcool. Il a soufflé plus que la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique au poste de police. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pour 90 jours. L’individu a été libéré par citation à comparaître.

— Le 7 juin vers 23 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan effectuaient une visite préventive dans le secteur des bars à Saint-Georges. Le comportement d’une dame de 79 ans a attiré leur attention, alors que celle-ci prenait place dans son véhicule. Après avoir interpellé la dame, qui habite dans le secteur, les policiers ont rapidement constaté l’état d’ébriété de cette dernière et ils ont procédé à son arrestation pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été transportée au poste de police, où elle a soufflé dans l’appareil éthylométrique. Les résultats ont révélé que son taux d’alcoolémie était supérieur à la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour 90 jours.

— Le 8 juin, vers 18 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan se sont déplacés à Saint-Martin, suite à un appel d’un citoyen concernant une dame qui venait de conduire son véhicule alors qu’elle présentait des signes évidents d’intoxication à l’alcool. Sur place, les policiers ont arrêté la dame de 36 ans, de la municipalité, pour conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Plus tard au poste de police, elle a soufflé plus de la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a été remisé et son permis de conduire suspendu pendant 90 jours. La dame a été libérée par citation à comparaître au palais de justice de Saint-Joseph, à une date ultérieure.

Enquêtes criminelles

— Le 2 juin, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont pris une plainte de vol dans un véhicule, qui était stationné sur la 2e avenue à Saint-Georges. La personne suspecte a profité du fait que les portières n’étaient pas verrouillées pour fouiller le véhicule et y voler un ordinateur portable d’une valeur d’environ 1000 $. L’enquête est en cours.

— Le 6 juin, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont répondu à un appel pour un vol de motocyclette, évaluée à environ 30 000 $. Le propriétaire avait stationné son engin, de marque Harley-Davidson, dans le stationnement d’un commerce situé dans le secteur ouest de la ville de Saint-Georges. En allant récupérer sa motocyclette le lendemain matin, il a constaté que celle-ci avait été volé pendant la nuit. L’enquête est en cours.

— Le 8 juin, vers 7 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont effectué une perquisition dans une résidence de Saint-Georges, concernant de multiples événements de conduites dangereuses et fuites, visant un suspect d’âge mineur. Sur place, une motocyclette, de style motocross, a entre autres été saisie, comme bien infractionnel. Les événements sont survenus dans le secteur de la 10e avenue et de la 175e rue à Saint-Georges, au cours des dernières semaines. Le dossier sera soumis au DPCP.