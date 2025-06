Claire Bell, 3 ans a été retrouvée

Plus de 24 heures après le début d'incendie dans un ilot de pneus de l'entreprise Royal Mat de Beauceville, une vingtaine de pompiers se trouvaient toujours sur les lieux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelle propagation. On a également fait appel à de l'équipement lourd, comme un buldozer et une pelle mécanique, pour déblayer les amas ...