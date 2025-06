Claire Bell a été retrouvée saine et sauve en Ontario

Voir la galerie de photos

Recherchée depuis dimanche, la petite Claire Bell âgée de 3 ans a finalement été retrouvée saine et sauve ce mercredi vers 15 h, en Ontario.

Éloise Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec, a annoncé la bonne nouvelle lors d’une conférence de presse tenue cet après-midi. « Il y a des drones qui survolaient la route 417 et qui ont aperçu la fillette, Claire Bell, qui se trouvait en bordure de la route. Elle était consciente, elle parlait », a-t-elle expliqué. Son état de santé sera tout de même vérifié par un médecin.

La Sûreté du Québec a remercié les services de police ontariens qui ont retrouvé la petite fille, ainsi que les citoyens qui ont grandement contribué au succès dans cette affaire. « On veut remercier la population qui a embarqué et qui nous a transmis de précieuses informations. Si on arrive à ce résultat aujourd’hui c’est grâce à la collaboration et la participation de tout le monde. »

Un travail d’enquête s’ouvre désormais pour mieux connaître les circonstances de cette disparition et le parcours de la fillette dans les derniers jours.

Visionnez l'ensemble de la conférence de presse enregistrée par notre journaliste Marie-Claude Pilon dans la vidéo ci-dessus.