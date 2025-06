Conduite avec les capacités affaiblies: sept arrestations dans la région

Au cours de la dernière semaine, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec, du centre de services de Saint-Georges, ont procédé à pas moins de sept arrestations de conducteurs qui opéraient leur véhicule avec les capacités affaiblies.

Voici les principales d'entre elles, rapportées dans le bulletin d'information du corps policier:

— Le 12 juin, vers 21 h 30, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l’interception d’un véhicule, à l’intersection de la 1re avenue et de 116e rue, à Saint-Georges, suite à une infraction au Code de la sécurité routière. Après avoir interpellé le conducteur, un homme de 48 ans de Saint-Georges, les policiers ont constaté des signes d’intoxication à l’alcool. L’individu a échoué le test sur l’appareil de détection et a été arrêté pour conduite d’un avec les capacités affaiblies par l’alcool. Au poste, il a soufflé plus de la limite permise par la loi Le véhicule a été remisé et le permis de conduire suspendu pour 90 jours. L'homme a été libéré par citation à comparaître.

— Le même soir, vers minuit trente, des policiers de la MRC des Etchemins ont procédé à l’arrestation d’une femme de 42 ans, de Sainte-Justine, pour conduite avec les capacités affaiblies. L’événement s’est déroulé sur la route 204, à Sainte-Rose-de-Watford. La suspecte a fourni des échantillons d’haleine supérieurs à la limite légale. Son droit de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours.

— Le 13 juin, vers 20 h, des agents de la MRC des Etchemins, ont reçu un appel pour une sortie de route à l’intersection du 14e rang et de la route du Sanctuaire, à Lac-Etchemin. Sur place, les agents ont procédé à l’arrestation du conducteur, un homme de 35 ans de Québec, pour conduite avec les capacités affaiblies. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule a été remisé.

— Le 14 juin, vers minuit, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel, en provenance de Saint-Simon-les-Mines, concernant une possible conduite avec les capacités affaiblies. Les policiers ont localisé le véhicule, accidenté et enlisé, sur la route Cumberland. Les services d’urgence sont intervenus pour extirper la conductrice, qui était coincée dans son véhicule. Elle a par la suite été transportée à l’hôpital de Saint-Georges, où les policiers ont procédé à un prélèvement sanguin pour déterminer son alcoolémie. La dame de 44 ans, de Saint-Simon-les-Mines, a été libérée, en attente de la suite des procédures judiciaires et le dossier sera soumis au DPCP pour étude.

— Le 14 juin, vers minuit trente, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont été appelés pour une collision, dans le stationnement de Place Centre-ville, à Saint-Georges. Les policiers ont identifié le conducteur quelques instants plus tard. L’homme a échoué le test sur l’appareil de détection et après avoir procédé à son arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, il a été conduit au poste de police. L’homme de 24 ans, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, a soufflé plus de la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour une durée de 90 jours.

— Le 15 juin, à 3 h, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan patrouillaient le secteur du centre-ville Saint-Georges, à la fermeture des bars. Un véhicule stationné près de la 1re avenue a attiré leur attention: celui-ci était en état de marche, avec les phares allumés. L’homme assis côté conducteur semblait dormir. Les policiers ont interpellé l’homme, qui avait la garde et le contrôle de son véhicule, pour vérifier son état. Ils ont constaté que ce dernier était sous l’influence de l’alcool. Il a été placé en état d’arrestation, après avoir échoué le test sur l’appareil de détection. Plus tard, au poste de police, l’individu a soufflé plus de la limite permise par la loi. Son véhicule a été remisé et son permis suspendu pour 90 jours. L’homme de 41 ans, de Saint-Benoît-Labre, a été libéré par citation à comparaître.

— Le 16 juin, vers 17 h 30, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont reçu un appel d’un citoyen signalant la conduite erratique d'un véhicule circulant sur la route 204, à Saint-Martin. Au même moment, un patrouilleur de la Sûreté du Québec croisait le véhicule en question et a procédé à son interception. Après vérification, l’homme de 47 ans, de Saint-Martin, a échoué l’appareil de détection approuvé et a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Celui-ci a soufflé plus du double de la limite permise par la loi dans l’appareil éthylométrique. Son véhicule a été saisi pour 30 jours à la fourrière et son permis suspendu pour 90 jours.

Sécurité routière

— Le 15 juin, vers 15 h, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté dans le rang 9, à Saint-Honoré-de-Shenley, un véhicule circulant à 136 km/h dans une zone de 80 km/h. Le contrevenant de 37 ans, de Montréal, a reçu un constat d’infraction de 1 098 $ et 10 points d’inaptitude.

Enquêtes criminelles

— Le 11 juin, des policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont effectué une perquisition en matière de stupéfiants dans une maison unifamiliale de la 175e rue, à Saint-Georges. Sur place, ils ont procédé à l’arrestation d’un homme de 30 ans, pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Au total, les policiers ont saisi environ 40 grammes de cocaïne, environ 50 grammes de crack, un peu plus de 200 comprimés de méthamphétamines, une centaine de comprimés de médicaments d’ordonnance, près de 100 cigarettes de contrebande, des téléphones cellulaires et des munitions.

— Le 15 juin, des patrouilleurs de la MRC Beauce-Sartigan ont répondu à un appel pour le vol d’une bicyclette électrique, sur la 2e avenue à Saint-Georges. La veille, le propriétaire avait placé son vélo de marque TREK derrière l’immeuble à logements où il habite, sans l’avoir verrouillé. Il a constaté le lendemain que sa bicyclette, d’une valeur d’environ 3 000 $, avait été volée. L’enquête est en cours.

— Le 16 juin, des patrouilleurs ont répondu un appel de fraude de type «faux représentant», à Saint-Georges. Une dame, âgée de 87 ans, s’est fait appeler par un homme disant travailler pour Desjardins. Celui-ci a dit à la dame qu’il y avait eu des transactions frauduleuses dans ses comptes. À la demande de l’individu, la dame a placé toutes ses cartes bancaires avec leurs NIP dans une enveloppe et quelques moments plus tard, un homme s’est rendu à son domicile, dans la 22e rue, afin de récupérer les cartes. En possession des cartes et NIP de la dame, le suspect a effectué des transactions frauduleuses dont les pertes s’élèvent à 400 $. L’enquête est en cours.

— Le 16 juin, en après-midi, une dame de 78 ans, de Saint-Philibert, a reçu un appel téléphonique d’un homme qui s'est identifié comme sergent-détective pour la Sûreté du Québec. Il a dit à la dame qu’un homme avait tenté de la frauder pour une somme de 10 000 $ et qu’il détenait le suspect. Le faux policier a demandé à la victime de mettre sa carte VISA Desjardins et sa carte de débit dans une enveloppe et de placer celle-ci sous son tapis d’entrée extérieur. Un complice s’est par la suite rendu au domicile de la victime, a pris l’enveloppe pour ensuite faire des transactions frauduleuses pour un montant de 1 000 $. Le dossier est transmis au département des enquêtes de la MRC Beauce-Sartigan.