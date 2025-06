Incendie chez T3G Technologies: des dégâts très importants

Voir la galerie de photos

Les dégâts sont très importants au lendemain de l'incendie qui a fait rage aux installations de T3G Technologies, sur la 23e avenue, dans le parc industriel de La Guadeloupe.

Le feu était en activité dans la nouvelle section du bâtiment de cette une entreprise spécialisée dans l’application de peinture électrostatique, lorsque le Service de sécurité incendie de la Haute-Beauce a été avisé vers 15 h 30, ce jeudi 19 juin, a indiqué le directeur du SSI, Michaël Busque.

Les pompiers de Saint-Honoré-de-Shenley et de Saint-Éphrem-de-Beauce étaient aussi sur place en soutien durant l'intervention.

La nouvelle partie, qui représente le tiers de la surface de l'usine, a été le plus affectée par le brasier. Elle contenait notamment un four. Le reste des installations a été épargnée, a fait savoir le chef des pompiers. Pour l'instant, la cause du feu semble accidentelle. L'enquête se poursuit.

Les services d'urgence ont quitté les lieux vers 22 h, hier soir.

Personne parmi le personnel de l'entreprise ni les pompiers n'a été blessé lors de l'incendie.

Photos et vidéo: Amélie Boulet, collaboration spéciale.