Arrestation de Keven Mathieu : l'École Jésus-Marie réagit

L’École Jésus-Marie de Beauceville a réagi officiellement à l’arrestation de l’un de ses enseignants, Keven Mathieu, 34 ans, d’East Broughton, accusé de délits de nature sexuelle.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 27 juin, la direction générale de l’établissement confirme que M. Mathieu a été rencontré à l’école le 25 juin par des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec et qu’il a quitté l’établissement en leur compagnie.

« Selon l’acte d’accusation, la plainte concerne des gestes allégués qui remonteraient à plusieurs années. La victime était mineure à l’époque et monsieur Keven Mathieu était alors enseignant en éducation physique à notre école », a précisé la direction.

M. Mathieu a comparu jeudi au Palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, faisant face à des chefs d’accusation de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels sur une adolescente en situation d’autorité ou de confiance, agression sexuelle et leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans. Il a été libéré sous conditions strictes visant à protéger la victime et le public. Les faits reprochés se seraient produits entre 2016 et 2017 à Beauceville.

Retrait immédiat des fonctions et soutien aux élèves

L’école souligne avoir agi rapidement dès la prise de connaissance des accusations : « Notre collaboration avec les autorités compétentes a été immédiate et nous avons mis en place les mesures qui s’imposent ».

L’établissement confirme que l’enseignant a été retiré de ses fonctions. Une communication officielle a été envoyée aux parents des élèves fréquentant l’école au cours de la dernière année scolaire, ainsi qu’aux élèves eux-mêmes pour les rassurer.

L’école met également à disposition son intervenante jeunesse, qui demeure joignable même pendant la période estivale : « Elle est disponible et à l’écoute pour offrir de l’accompagnement », a ajouté la direction. Le personnel a également été informé et invité à communiquer avec la direction s’il en ressent le besoin.

Reconnaissant l’émotion suscitée dans la communauté, la direction de l’École Jésus-Marie réitère son engagement à « assurer un environnement sécuritaire et respectueux pour tous ses élèves », en s’appuyant sur des valeurs de « fierté, d’engagement, de bienveillance et d’ambition ».

Elle conclut en invitant toute personne disposant d’informations pertinentes à communiquer de façon confidentielle avec la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659‑4264.

Enfin, par respect pour les personnes impliquées et pour ne pas nuire aux procédures judiciaires en cours, l’école indique qu’elle ne fera « aucun autre commentaire ».