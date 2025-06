Vous déménagez? Pensez sécurité routière et changement d'adresse

En cette période de déménagements, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souligne les règles essentielles à respecter pour assurer la sécurité de tous et toutes lors du transport de meubles et de biens sur le réseau routier.

Car, chaque année, le 1er juillet est synonyme de déménagement, alors que des milliers de Québécois changent d’adresse.

Pour un transport sécuritaire, voici quelques rappels importants:

Pour tous les véhicules

— Le chargement doit être solidement arrimé au véhicule. Aucune partie ne doit se déplacer, se détacher, se déverser ou bien s'envoler.

— Le chargement ne doit pas réduire le champ de vision du conducteur ou de la conductrice ni compromettre la conduite ou la stabilité du véhicule.

— Les phares et les feux doivent toujours demeurer dégagés et visibles.

Pour les véhicules tirant une remorque

— Le conducteur ou la conductrice doit s'assurer que les feux de la remorque sont visibles, fonctionnels et synchronisés avec ceux du véhicule remorqueur et qu'un dispositif de sécurité relie le véhicule à la remorque.

— La remorque doit être munie de freins si, une fois chargée, elle pèse plus de 1 300 kg ou plus de la moitié du poids du véhicule qui la tire.

— Les rétroviseurs doivent offrir une visibilité complète jusqu'à l'arrière de la remorque.

— La capacité de charge du véhicule remorqueur doit permettre de tirer le chargement de façon sécuritaire. Il est possible de voir la capacité de charge et de remorquage sur l'étiquette du fabricant apposée sur le véhicule.

Pour les camions de location

— Un permis de conduire de la classe 3 (camion) est requis pour conduire un camion dont la masse nette indiquée sur le certificat d'immatriculation est de 4 500 kg ou plus.

— Il est de la responsabilité de la personne qui conduit de vérifier, en plus de la classe de permis, si le véhicule est un véhicule lourd au sens de la loi. Si elle conduit un véhicule lourd, la personne devra respecter d'autres règles, comme celles relatives à la signalisation spécifique à ce type de véhicule.

Le changement d'adresse: une démarche simple et essentielle

Le Service québécois de changement d'adresse est le moyen le plus efficace pour effectuer son changement d'adresse.

Grâce à ce service, simple et accessible en tout temps, il est possible de transmettre sa nouvelle adresse à sept ministères et organismes en une seule démarche. Le Service québécois de changement d'adresse est accessible au www.adresse.gouv.qc.ca.

Selon la loi, la personne au nom de laquelle un véhicule est immatriculé, tout comme le ou la titulaire d'un permis de conduire, dispose de 30 jours suivant le changement d'adresse pour en informer la SAAQ et de 90 jours pour immatriculer son véhicule au Québec, dans le cas d'un déménagement interprovincial.