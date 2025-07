Accident à Saint-Frédéric : la victime décédée est identifiée

La victime décédée des suites de l’accident survenu le 21 juin dernier sur la route 112, entre Vallée-Jonction et Saint-Frédéric, a été formellement identifiée. Il s’agit de M. Robert-Guy Gagné, âgé de 68 ans et originaire de Sainte-Marie.

La confirmation a été faite aujourd’hui, 1er juillet, par le bureau du coroner. Une enquête est actuellement menée par la coroner Monique Tremblay afin de faire la lumière sur les circonstances entourant son décès.

Pour rappel, l’accident avait eu lieu vers 9h30 le samedi 21 juin. Selon la Sûreté du Québec, une collision était survenue entre un véhicule et trois motos qui circulaient en direction opposée sur la route 112. Six personnes avaient été blessées et transportées vers l’hôpital de Saint-Georges.

Deux hommes, tous deux dans la soixantaine, avaient été jugés dans un état critique sur place, l’un d’eux étant décédé quelques heures plus tard.