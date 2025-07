Perquisitions et arrestations en Beauce-Etchemin

Des perquisitions et arrestations ont eu lieu ce jeudi matin sur le Boulevard Bernard à Saint-Ephrem et sur la Route 277 à Lac-Etchemin.

Cette opération qui découle d’une enquête ayant débuté au cours des derniers mois a mobilisé une vingtaine de policiers et a permis la saisie d’un fusil de calibre 12.

Au cours de l’opération, les agents ont procédé à l’arrestation de Michael Poulin, 32 ans. Il devrait comparaître en visioconférence dans la journée au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce en lien avec un bris d’engagement. D’autres accusations liées au trafic et à la possession non autorisée d’armes à feu pourraient suivre. D'ailleurs, un autre homme de 31 ans a été interpellé en lien avec la possession non autorisée d’arme à feu puis libéré en attente de la suite de l’enquête.

L'opération était menée par les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Québec, composée de membres de la Sûreté du Québec et de membres du Service de police de la Ville de Québec, et ce, en collaboration le Service des enquêtes sur la violence liée aux armes à feu (SEVAF) et l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) incluant aussi le Service de police de la Ville de Lévis. Le groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec a aussi été mis à contribution.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).