Philippe Pallafray: un pilier du Symposium international de la sculpture

Invité à la troisième édition et soutien technique pendant cinq ans, l'artiste Philippe Pallafray accorde une importance spéciale au Symposium international de la sculpture de Saint-Georges.

Passionné d'art depuis sa jeunesse, il s'intéresse à la sculpture depuis l'âge de huit ans. Un événement créé dans sa ville natale en France, l'a plongé dans le grand bain. Depuis, il a réalisé plusieurs oeuvres de différentes envergures.

En 2016, il est invité à participer à la troisième édition du Symposium international de la sculpture de Beauce art. Une amitié naît alors entre lui et le sculpteur beauceron Paul Duval ainsi qu'avec les organisateurs de l'événement. Deux ans plus tard, il est rappelé pour travailler sur place et il fera toutes les années suivantes. Pour la dernière édition, il a été l'artiste invité d'honneur et a réalisé Après la pluie, les grandes orgues. Cette oeuvre monumentale est érigée le long du boulevard Lacroix à Saint-Georges. Elle est inspirée d'une phrase que disait souvent sa maman.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com il revient sur l'histoire et l'installation de cette sculpture ainsi que sur son parcours.