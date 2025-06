Saints-Anges lance ses festivités du 150e de fondation

Voir la galerie de photos

C'est à compter de jeudi que seront lancées les premières véritables festivités entourant les célébrations du 150e anniversaire de fondation de la municipalité de Saints-Anges.

Il s'agit d'une amorce à la programmation des événements qui auront lieu d'ici le mois d'octobre prochain, a laissé savoir Fabienne Perreault, membre du comité organisateur des fêtes, lors d'une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Ainsi, la traditionnelle Fête au village débute ce 5 juin sous le sceau sesquicentenaire, par une soirée country avec MG Danse Country-Pop, sous le chapiteau installé à l'aire événementielle du Parc des loisirs. Au même endroit le lendemain, on pourra voir en alternance DJ Dominic Perreault et la formation Upside Down.

Toujours en musique, le samedi soir sera consacré à une prestation du band Lendemain de veille, qui sera sur scène à compter de 19 h. Suivra en alternance durant le veillée Starfish et DJ Brytech.

Côté repas et libations, un 5 à 7 des travailleurs est au programme en soirée du 6 juin, un souper steak avant le spectacle de samedi soir et un Déjeuner des placoteux le dimanche matin.

Les activités familiales sont concentrées le 7 juin avec une expositions d'autos (stationnement de l'église), un tournoi de poches, et de l'amusement à profusion en après-midi avec Fun en famille.

Puis, le traditionnel bingo viendra clore la fête dimanche à compter de 13 h 30.

La fête jusqu'en octobre

Fabienne Perreault signale que des activités sont prévues tous les mois jusqu'en octobre prochain.

Au menu, une exposition de voitures antiques, sports et modifiées, la Grande tablée des retrouvailles, un match de balle rapide mettant au prises Les 4 Chevaliers et les Saints, le tournoi de famille (balle rapide), une parade du 150e, une pièce de théâtre, un rallye historique et une clôture des festivités par une soirée Oktoberfest.

Au chapitre culturel, un livre sur l'histoire du village est en préparation, ainsi que des capsules historiques qui seront diffusées sur les réseaux sociaux. Des expositions sont aussi prévues, tout comme le lancement d'une collection de vêtements à l'image de Saint-Anges.

Enfin, on invite les résidents et les commerçants à décorer leurs maisons et bâtiments pour souligner l'anniversaire.

Pour toute information, achat de billets et autres, consultez le site sainsanges.com ou encore la page Facebook de la municipalité.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec Fabienne Perreault du comité des fêtes du 150e anniversaire de fondation de Saint-Anges.