Le Grand Week-end acéricole et forestier 2025 accueille son partenaire majeur

C’est avec grande fierté que le comité organisateur du Grand Week-End acéricole et forestier 2025 annonce la participation de Desjardins Entreprises – Beauce – Appalaches - Etchemins à titre de partenaire majeur de l’édition 2025, qui se tiendra les 13 et 14 septembre prochains à l’aréna de Courcelles.

Cette collaboration d’envergure démontre l’engagement concret de ce pilier de notre région à soutenir les initiatives locales, à valoriser les secteurs de l’acériculture et de la foresterie et à encourager la vitalité économique et communautaire de la Beauce.

« Leur implication permet de faire rayonner l'événement à un tout autre niveau. C’est une marque de confiance envers notre mission, et un levier essentiel pour faire grandir ce rendez-vous familial, éducatif et festif », souligne M. Francis Bélanger, maire de la municipalité de Courcelles-Saint-Évariste.

Grâce à ce partenariat, plusieurs nouveautés et améliorations seront rendues possibles pour bonifier l'expérience des visiteurs: aménagements bonifiés, soirée festive, kiosque de dégustations et bien plus encore.

Un événement à ne pas manquer!

Le Grand Week-End acéricole et forestier s’est imposé au fil des ans comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés du domaine. Nous vous invitons à réserver ces dates à votre agenda et à suivre les prochaines annonces qui dévoileront plus de détails sur la programmation et les activités proposées.Restez à l’affût et rejoignez-nous les 13 et 14 septembre 2025 à Courcelles pour un week-end d’échanges, de découvertes et d’innovations.

Le Grand Week-End acéricole et forestier promet encore une fois d’être un rassemblement inoubliable où traditions, innovations et fierté régionale seront à l’honneur.