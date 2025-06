Année financière 2024: Sainte-Marie-de-Beauce termine avec un surplus de 4,8 M$

La Ville de Sainte-Marie-de-Beauce a terminé son année financière 2024 avec un surplus de 4 811 551 $ M$.

C'est ce qui ressort du rapport financier présenté à la séance du conseil municipal de lundi soir, par le maire, Gaétan Vachon. Des résultats «très satisfaisants», a-t-il commenté.

Ainsi, les revenus ont atteint 34 895 878 $, soit près de 5 M$ de plus que les prévisions. Les dépenses se sont chiffrées à 35 485 771 $, créant dans les faits un léger déficit de l'exercice, au montant de 599 893 $. Toutefois, les calculs de conciliation à des fins fiscales ont permis de générer le surplus indiqué. Au final, l'excédent accumulé s'est accru de 5 159 622 $ par rapport à l'an dernier.

Parmi les faits saillants du rapport, le maire a signalé que Sainte-Marie avait acquis des immobilisations d’une valeur de 14 108 144 $ en 2024. Ces acquisitions comprennent notamment la construction d’une nouvelle caserne incendie, l'achat de terrains, des travaux de voirie au parc industriel (1re et 2e avenue et 1re rue) et la réfection des services municipaux du boulevard Taschereau Sud. Si bien que la valeur comptable nette des immobilisations atteint maintenant 150 248 437 $, comparativement à 143 681 788 $ en 2023, soit une augmentation de 6 566 649 $.

Enfin, l’endettement total net à long terme est de 35 504 495 $ (33 352 145 $ en 2023) soit une augmentation de 2 152 350 $. Cette majoration est reliée principalement aux nouveaux projets réalisés.

«Pas se retrouver comme Lévis»

À la séance du 14 avril dernier, la Ville de Sainte-Marie a octroyé un contrat de 1 388 892 $ à GFL Environmental Services, pour la vidange des boues des étangs aérés de l'usine de filtration des eaux.

Signalons que dans ce dossier, BIMBO Canada (Boulangerie Vachon) s'est engagé à défrayer les coûts réels reliés à la vidange et à la disposition des boues des bassins d’épuration dans une proportion de 41 %, ce qui représente un montant de 597 846 $.

À la période de questions de la séance de lundi, le citoyen Yves Chassé a demandé aux élus d'expliquer «l'empressement» de donner le contrat au seul soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres, plutôt que de relancer l'appel afin d'obtenir possiblement un meilleur prix.

Le maire, Gaétan Vachon, a répondu que, d'une part, le Service de l’ingénierie de la municipalité avait évalué que la soumission répondait aux exigences; d'autre part «on ne veut pas se retrouver comme Lévis», qui a dû interrompre l'octroi de nouveaux permis de construction pour ne pas excéder la capacité de ses usines de traitement des eaux usées. «On veut pas se retrouver avec un moratoire qui va empêcher notre développement», a souligné le maire.

À la suite, le conseil municipal a donné un autre contrat, celui-là, pour la restauration de l'aération des étangs, après que ceux-ci auront été vidangés. C'est l'entreprise TGC qui accomplira le tout pour la somme de 769 000 $.

La séance en bref

— Pour le maire Gaétan Vachon, il ne fait pas de doute que c'est en septembre prochain, comme il avait été prévu, que sera officiellement inaugurée la toute nouvelle caserne des pompiers, présentement en construction sur la route Saint-Martin, entre le boulevard Lamontagne et la rue Étienne-Raymond. D'ailleurs, le conseil a donné le contrat d'achat de l'enseigne sur pilier, qui identifiera le bâtiment, à Lettrage Création ES pour la somme de 6 970 $.

— C'est l'entrepreneur Excavation Conrad Giroux qui procèdera à la réfection des services municipaux de l'avenue Voyer, au coût de 2 169 772 $.

— L'administration mariveraine assumera l'entièreté des coûts de relocalisation de la fibre optique de Bell (132 493 $), en prévision de la construction du complexe municipal.

— La firme SGRT a obtenu le mandat visant la conception d'un feu de circulation devant l'entrée de l'école Maribel. Elle est estimée à 12 000 $.

— Des jeux autonomes, qui seront installés dans divers parcs de la municipalité, seront achetés au coût de 21 600 $, auprès du fabricant Go-Élan.

— La Ville verse une somme de 25 000 $ en soutien au Club de golf Sainte-Marie, qui accueillera, du 12 au 16 août prochain, le Championnat canadien junior féminin. L'aide comprend aussi la promotion de l'événement sur les panneaux numériques de la municipalité.