Aménagement et développement des régions : la FQM veut expliquer sa vision

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) veut expliquer sa vision au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, quant à sa vision du rôle et des responsabilités des MRC dans l’aménagement et le développement des régions du Québec.

C’est lors de son passage à la Commission de l’aménagement du territoire sur le projet loi n0 155, Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et la Société d’habitation du Québec que la FQM expliquera sa vision.

« De plus en plus, les MRC jouent un rôle crucial dans le développement local et régional, ainsi que dans l’aménagement du territoire. Il nous faut donc revoir, du moins dans nos structures et nos lois, la place qu’occupent les MRC afin de renforcer leur légitimité et leur leadership dans ces domaines », a expliqué le président de la FQM, Richard Lehoux.

La FQM sait que cela ne se fera pas subitement, mais souhaite que le ministre planifie un espace de discussion et d’échanges avec les MRC du Québec, sur le modèle Table Québec-Municipalités.

« La Loi 122, qui reconnaît les municipalités comme des gouvernements de proximité, a mis la table à une nouvelle manière de faire dans les relations entre nos deux paliers de gouvernement. Avec le projet de loi n0 155, le gouvernement fait un important pas de plus. Mais d’autres pas doivent être faits si nous voulons développer efficacement nos régions et assurer réellement l’occupation et la vitalité de nos territoires », a ajouté M. Lehoux.