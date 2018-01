La CAQ veut baisser le taux de taxe de 53 % pour les familles de la région

Le porte-parole de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Jean-François Roberge, a fait savoir que son parti politique appliquerait d’ici les quatre premières années de son mandat un taux unique à l’échelle du Québec, soit le plus bas en vigueur actuellement.

Une famille de Chaudière-Appalaches, qui possède une résidence estimée à 280 000 $ paiera des taxes scolaires de 269 $ avec la proposition caquiste, contrairement à 576 $ comme le proposent les députés libéraux de la région.

• 307 $ pour une maison de 280 000 $

• 211 $ pour une maison de 200 000 $

• 151 $ pour une maison de 150 000 $

« La proposition libérale est totalement inéquitable. Pourquoi les familles de Chaudière-Appalaches paieraient-elles un taux de taxes scolaires plus élevé que celui des autres régions? Laurent Lessard, Dominique Vien et Paul Busque préfèrent se fermer les yeux plutôt que d’aider nos familles. Avec la CAQ, tous les Québécois paieront le taux le plus bas, peu importe où ils habitent. Fini les mauvaises surprises. Les citoyens de Chaudière-Appalaches paieront moins de taxes scolaires, sans que cela n’occasionne des coupures de services », a déclaré M. Roberge.