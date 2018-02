La circulation sera améliorée sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie

Lors du conseil municipal de lundi soir (12 février), il a été annoncé qu’une caméra sera installée à l’intersection du boulevard Vachon et Saint-Martin.

Ladite caméra, d’une valeur de 18 000 $, permettra de détecter les véhicules sur la route et par conséquent, de mieux synchroniser le feu de circulation avec les voitures passantes.

« On est fiers de rendre notre ville plus intelligente et dynamique sur nos feux de circulation », a commenté le maire Gaétan Vachon.

« Certains voulaient une cinquième voie, mais on n’a pas de marge de manœuvre et c’est pourquoi on a opté pour des feux intelligents », a-t-il ajouté.

« On n’est jamais certains si les boucles de détection dans le pavage fonctionnent étant donné qu’on ajoute du pavage avec le temps, a expliqué le directeur général, Jacques Boutin. Avec cette caméra, c’est une boucle virtuelle qui se fait toute seule. »

Si ce projet pilote est une réussite, il se pourrait que la Ville décide d’acheter de nouvelles caméras et de les installer à quelques endroits stratégiques.

Un coup de main aux pompiers, ambulanciers, policiers

Lors de son entretien avec EnBeauce.com, le maire a mentionné que les pompiers, les ambulanciers et les policiers pourront faire passer le feu au vert afin de les aider dans leurs déplacements lors des appels d’urgence.