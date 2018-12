Mise à jour économique : Poulin pense que la CAQ est sur la bonne voie

Samuel Poulin a accueilli favorablement la mise à jour économique présentée par le nouveau ministre des Finances, Éric Girard. Selon le député de Beauce-Sud, ce document contient de bonne nouvelles pour les citoyens de sa circonscription. Les mesures annoncées permettront de remettre 1,7 milliard de dollars dans le portefeuille des familles et des aînés au Québec dans les cinq prochaines années.

Répondant à son engagement d’améliorer le soutien financier aux familles et aux aînés, le nouveau gouvernement annonce trois mesures concrètes.

Premièrement, la mise en place de l’Allocation famille, une mesure qui serait plus généreuse que l’ancien soutien aux enfants pour les familles ayant plus d’un enfant.

Deuxièmement, le gel de la contribution additionnelle pour la garde d’enfants en services subventionnés à compter de 2019, ce qui pourrait donner encore plus d’oxygène aux familles en attendant que l’abolition complète de cette contribution additionnelle soit mise en place lors du prochain budget.

Troisièmement, l’instauration, dès 2018, d’un montant pour le soutien des aînés à faible revenu âgés de 70 ans ou plus.

Des actions sont aussi annoncées pour favoriser davantage l’investissement des entreprises afin de les aider à accroître leur productivité. Ainsi, 90 000 entreprises bénéficieront de nouvelles initiatives qui représenteront un allègement fiscal de près de 1.6 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

« Nous respectons, avec les mesures annoncées dans la mise à jour budgétaire, notre engagement de remettre rapidement de l’argent dans le portefeuille des familles et des aînés de Beauce-Sud et de tout le Québec. De plus, nous agissons pour permettre aux entreprises de notre région d’investir davantage et d’ainsi améliorer leurs chances de se démarquer dans des marchés de plus en plus concurrentiels. Il s’agit là d’une première étape et nous travaillerons avec cœur et détermination au cours des prochaines années pour amener le Québec à se dépasser, et ce, au bénéfice de tous ses citoyens », a affirmé Samuel Poulin.