Création d'une cellule économique Beauce-États-Unis

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé la création d'une cellule économique Beauce-USA (États-Unis) afin de concerter et positionner la région face aux enjeux économiques actuels et futurs.

Pour le moment, la cellule vise quatre objectifs :

• rencontrer, appuyer, documenter et alimenter les instances nationales et fédérales sur les enjeux économiques de la Beauce dans le cadre des négociations en cours et à venir avec les États-Unis,

• poursuivre notre veille auprès des entreprises de la Beauce et des potentiels décisions et impacts de l'administration américaine,

• poursuivre nos actions en étroite collaboration avec Investissement Québec (IQ) et la banque de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) pour appuyer les projets des petites, moyennes et grandes entreprises de la région,

• continuer de positionner la Beauce sur le plan économique et comme destination touristique incontournable au Québec.

« Comme vous le savez, la vigueur économique de notre région est au rendez-vous. Parallèlement, les liens entre la Beauce et les États-Unis sont aussi forts et importants. Depuis plusieurs décennies, une importante proportion de notre économie régionale est intimement liée aux exportations vers les états américains. À la suite de la récente élection américaine, j'ai multiplié les contacts avec les propriétaires de petites, moyennes et grandes entreprises de notre région. J'ai aussi discuté avec de nombreux producteurs agricoles et acéricoles. Sachez que le calme nous habite toujours, tout en souhaitant ardemment qu'aucune barrière tarifaire ne soit mise en place. Les secteurs du bois, de l'acier, du transport, de la construction, de l'agriculture et de l'acériculture, notamment, sont au cœur de notre économie régionale. Comme député et citoyen de la Beauce, j'appuie évidemment les initiatives de notre gouvernement pour éviter les tarifs. Je le répète : il faut conserver notre calme et agir avec structure. Il s'agit de la priorité des priorités. Dans cet esprit, la performance économique présente et future de la Beauce doit continuer de nous habiter. La mise en place de cette cellule économique Beauce-USA vise à positionner notre région sur le plan national et auprès des instances québécoises et fédérales. Une région forte, fière et prospère qui participe activement à l'essor du Québec moderne », a expliqué Samuel Poulin.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, les trois préfets des MRC du territoire ainsi que des représentants des différentes organisations économiques de la Beauce se joindront à la cellule. L'expertise de différents secteurs d'activités sera également sollicitée pour alimenter les travaux.

Une première rencontre est prévue ce vendredi et se tiendra sur une base fréquente. (Bimensuelle)