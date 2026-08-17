Rapport du Vérificateur général
Équilibre budgétaire: Québec devra fournir des efforts de 2 G$ l’an prochain
Le prochain gouvernement du Québec devra fournir des efforts budgétaires de 2 milliards $ dès l’an prochain pour maintenir le cap vers l’équilibre budgétaire.
C’est l’une des conclusions de l’analyse du Vérificateur général du Québec portant sur le rapport préélectoral 2026, dévoilée lundi.
Le gouvernement devra se serrer la ceinture durant plusieurs années pour respecter la Loi sur l’équilibre budgétaire, qui exige d’enrayer le déficit d’ici 2029-2030.
En 2028-2029, le cadre financier prévoit un effort de 3 milliards $, en plus d’un écart de 1,85 milliard $ à résorber.
La présence d’écart à résorber n’est pas une surprise préélectorale. Dans ses deux derniers budgets, le ministre des Finances, Eric Girard, a mentionné la présence d’écart à résorber au cours des prochains exercices.
Dans sa réponse contenue dans le rapport, le ministère des Finances défend son choix de laisser un écart à résorber aux états financiers.
Cette décision permet d’éviter des compressions qui ne seraient pas nécessaires si la situation économique était meilleure que prévu, selon lui.
Le ministère rappelle que le déficit est calculé après le versement au Fonds des générations. Avant ce versement, il y aurait un surplus budgétaire en 2029-2030.
Dans l’ensemble, le Vérificateur général du Québec juge les hypothèses du gouvernement «plausibles», mais il précise que leurs réalisations constituent un défi.
Stéphane Rolland, La Presse Canadienne
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