Guerre commerciale : Ottawa dévoile ses contre-mesures tarifaires

Au lendemain de la visite de Mark Carney et Christine Fréchette à Lévis, où les deux dirigeants avaient affiché leur unité face à la crise commerciale avec Washington, le gouvernement fédéral a détaillé ce mardi 25 août l'ampleur de sa riposte.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, accompagné des ministres Mélanie Joly, Evan Solomon et Patty Hajdu, a confirmé que le Canada imposera des droits de douane équivalents, au dollar et au taux près, à ceux appliqués par les États-Unis depuis le 22 août sur 27,6 milliards de dollars de produits canadiens.

Ces contre-mesures entreront en vigueur le 8 septembre. Elles prendront la forme de tarifs de 15 %, 25 % ou 50 % selon les produits visés, appliqués sur un montant équivalent d'importations américaines. L'acier, l'aluminium, les meubles et les vêtements écoperont du taux le plus élevé, à 50 %, tandis que l'électroménager, les produits laitiers dont le fromage, les poissons et fruits de mer ainsi que certains produits dérivés de l'acier et de l'aluminium seront visés par un tarif de 25 %. Les mesures existantes, notamment celles touchant les véhicules, demeurent quant à elles en vigueur.

« Lorsque les États-Unis ont exigé trop et offert trop peu, nous avons choisi de défendre les intérêts de la population canadienne », a déclaré François-Philippe Champagne, qui présente ces contre-mesures comme un moyen de protéger les travailleurs, les agriculteurs et les entreprises canadiennes touchés par les droits de douane américains jugés injustifiés par Ottawa.

Un coussin de 7,5 milliards $ pour les entreprises et les travailleurs

Au-delà des tarifs, le gouvernement annonce un ensemble de mesures de soutien totalisant 7,5 milliards de dollars, qui s'ajoutent aux près de 25 milliards déjà déployés depuis le début du conflit commercial.

Ce nouveau financement comprend un investissement additionnel de 1,5 milliard par l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour appuyer les liquidités des petites et moyennes entreprises, un volet de 500 millions à la Banque de développement du Canada pour les secteurs de la foresterie, de l'acier et de l'aluminium, ainsi qu'un accès élargi à ses programmes de soutien, le seuil de revenu minimal requis passant à un million de dollars.

Un nouveau Fonds de diversification pour un Canada fort, doté de 2 milliards de dollars, appuiera par ailleurs les entreprises touchées disposant de projets prêts à démarrer.

Enfin, une enveloppe de 3,5 milliards est réservée à des mesures d'intervention rapide pour les travailleurs, incluant des assouplissements temporaires de l'assurance-emploi, de nouveaux investissements en formation et un Programme de maintien à l'emploi et de réorientation de la main-d'œuvre destiné à aider les employeurs à conserver leur personnel.

Les autres ministres présents ont insisté sur la nécessité de renforcer la résilience économique du pays face à l'incertitude. « Le gouvernement ne réagira pas seulement au changement, nous façonnerons ce changement pour faire croître et rendre plus forte l'économie », a soutenu Mélanie Joly, tandis que Patty Hajdu a fait valoir que « notre force naît de notre solidarité, de notre volonté de veiller les uns sur les autres ».

Dans une déclaration distincte, le ministre Dominic LeBlanc, responsable du Commerce Canada–États-Unis, a résumé l'esprit de l'annonce en promettant que le pays traverserait cette période « unis et résilients ».

Le gouvernement fédéral précise qu'il continuera d'évaluer ses programmes de soutien et pourrait élargir certaines mesures à des secteurs nouvellement touchés par les droits de douane américains, alors que le conflit commercial entre les deux pays continue de s'intensifier.