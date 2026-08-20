Samuel Poulin dresse son bilan après un an au Conseil des ministres

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, dans la salle du conseil des ministres dans l'édifice Honoré-Mercier à Québec

À l’approche de sa première année au Conseil des ministres, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, dresse le bilan d’une trentaine d’initiatives mises de l’avant depuis son entrée au cabinet.

Au cours de la dernière année, l’élu beauceron a occupé plusieurs responsabilités, d’abord comme ministre délégué à l’Économie et responsable des PME, puis comme ministre responsable de la Jeunesse, avant d’être nommé ministre des Affaires municipales.

« Je suis seulement le deuxième ministre dans l’histoire de Beauce-Sud et le troisième dans l’histoire de toute la Beauce. C’est un immense honneur, une marque de confiance, mais surtout une responsabilité que je porte avec détermination chaque jour », souligne Samuel Poulin.

Dans son bilan, le ministre met notamment de l’avant des mesures touchant l’allègement réglementaire pour les entreprises, la relève entrepreneuriale, l’accès à la propriété, les infrastructures municipales et la jeunesse.

Sur le plan économique, Samuel Poulin affirme avoir fait de la réduction des contraintes imposées aux PME une priorité. Il cite notamment le principe du « deux pour un », qui prévoit le retrait de deux exigences réglementaires lorsqu’une nouvelle exigence est ajoutée pour les PME. La réforme doit entrer en vigueur dans les prochains jours, dans le cadre du projet de loi 11.

Le ministre rappelle aussi l’inscription de l’allègement réglementaire dans la mission du ministère de l’Économie, ainsi que les travaux liés à la réduction des barrières au commerce interprovincial. Ceux-ci comprennent notamment une première entente de reconnaissance des biens entre provinces et des démarches visant l’harmonisation de la reconnaissance des métiers et professions.

Allègement réglementaire et relève entrepreneuriale

Parmi les autres mesures citées figurent la possibilité pour plus de 120 distilleries québécoises de vendre leurs prêts-à-boire à base d’alcool en épicerie dès le 1er janvier prochain, la création d’un comité sur la modernisation des lois entourant l’alcool, la nomination de Nathaly Riverin comme première repreneure en chef et de nouveaux leviers financiers chez Investissement Québec pour faciliter le rachat d’entreprises.

Samuel Poulin mentionne aussi l’élargissement à l’ensemble du Québec de la libéralisation des heures d’ouverture, le dépôt d’un projet de loi visant à créer une filière québécoise de capture du CO₂ et une campagne visant à stimuler l’achat québécois.

« Issu d’une famille d’entrepreneurs de la Beauce, je savais exactement où agir. Le projet de loi que j’ai mené propose plus de 80 millions en économies fiscales aux PME et j’ai aussi mené la charge pour trouver de la relève à 16 000 entrepreneurs. J’ai mis fin à plusieurs règlements et je sais que nous verrons tous les résultats encore dans les mois à venir », affirme-t-il.

Depuis sa nomination aux Affaires municipales, Samuel Poulin dit avoir placé l’accès à la propriété, le financement des infrastructures et l’efficacité municipale au cœur de son action. Il souligne entre autres la création d’un programme québécois d’infrastructures en eau destiné à soutenir la construction de propriétés abordables de moins de 350 000 $. Le ministre évoque également l’étude du projet de loi 22, qui prévoit notamment l’abolition de la double taxe de bienvenue à compter de janvier prochain, entre autres lors du transfert d’une part de copropriété entre conjoints.

Il ajoute avoir lancé les États généraux sur le coût et le financement des infrastructures municipales, en plus de souligner l’obtention d’un milliard de dollars du gouvernement fédéral pour l’entretien des réseaux d’eau existants.

Dans la région, le ministre cite notamment le déblocage de projets d’infrastructures comme le centre communautaire de Saint-Côme-Linière et la caserne de Saint-Gédéon-de-Beauce.

« J’ai lancé le premier programme d’accès à la propriété pour la création de quartiers de maisons abordables. Nous avons reçu des dizaines de projets jusqu’à présent et l’intention est de réaliser le tout dans les prochaines semaines », explique-t-il.

Samuel Poulin revient également sur son passage aux responsabilités de la Jeunesse. Il indique avoir remis en place la Semaine des entrepreneurs à l’école, rétabli le financement de La Ruche et poursuivi le Plan d’action jeunesse, qui soutient annuellement plus de 300 organismes au Québec.

Le député de Beauce-Sud estime avoir été en mesure de concilier ses responsabilités ministérielles avec son rôle d’élu local. « J’ai prouvé que je pouvais jumeler mes fonctions de député, être présent partout dans le comté, tout en assumant des fonctions nationales avec l’un des budgets les plus importants de l’État québécois. C’est de la discipline et de l’organisation, mais je sais qu’on fait une différence. Je suis d’ailleurs très fier des résultats obtenus en si peu de temps. L’énergie est là pour poursuivre », conclu Samuel Poulin.

