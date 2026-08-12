« L’incertitude économique met plusieurs projets sur pause » dit Samuel Poulin

La Beauce sur les freins en attendant les prochains tarifs

À une semaine de l’entrée en vigueur possible de nouveaux tarifs américains de 50 % envers le Canada, la cellule économique Beauce-USA s’est de nouveau réunie afin de faire le point sur les impacts potentiels pour les entreprises de la région.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, indique que son équipe est en contact étroit avec des entreprises dont certains produits pourraient être visés à la frontière dès le mercredi 19 août, à la suite d’un nouveau décret signé par Donald Trump.

Selon lui, le potentiel d’exportations touchées pourrait atteindre 7,7 milliards de dollars dans les prochains jours et les prochaines semaines.

« J’ai passé les derniers jours sur le terrain, à rencontrer des entrepreneurs d’ici, en plus d’échanger avec plusieurs d’entre eux au téléphone. De la plus petite PME à la grande entreprise », écrit le député.

Les discussions portent notamment sur la compréhension du décret, les marchés à diversifier, les investissements à reporter et les choix difficiles que devront faire certaines entreprises si les nouveaux tarifs sont appliqués.

Samuel Poulin rapporte que plusieurs entrepreneurs vivent déjà l’incertitude de façon très concrète. « Samuel, on est sur les brakes », lui aurait confié l’un d’eux.

Un autre lui aurait mentionné vouloir « tout livrer avant le 19 », alors que certains disent mesurer aujourd’hui l’importance des investissements réalisés au cours des dernières années, notamment en automatisation.

Le député reconnaît que les réalités varient d’un secteur à l’autre et que les solutions simples n’existent pas. Plusieurs entreprises composent déjà avec des tarifs sur le bois, l’acier, l’aluminium et d’autres produits.

« L’incertitude économique met plusieurs projets sur pause », résume-t-il.

Deux nouvelles cellules de crise

Dans ce contexte, la première ministre Christine Fréchette a mis sur pied deux nouvelles cellules de crise avec 12 organisations du milieu économique, ainsi qu’avec le secteur agricole. Les rencontres doivent se tenir ce jeudi et vendredi. Les liquidités, l’emploi et la livraison des contrats seront notamment à l’ordre du jour.

« Derrière chaque emploi, il y a une famille. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur qui a mis sa vie dans son entreprise », insiste Samuel Poulin.

Le ministre affirme que Québec continuera de défendre deux conditions jugées essentielles : des gains pour les industries québécoises et de la prévisibilité pour les entreprises.

Des discussions accélérées entre les Canada et les États-Unis

Pendant ce temps, des discussions se poursuivraient entre Ottawa et Washington. Selon les informations de CBC News, un accord canado-américain pourrait être présenté le lundi 17 août au président Donald Trump, alors que les rencontres entre le ministre responsable du Commerce Canada–États-Unis, Dominic LeBlanc, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, se seraient accélérées au cours des dernières semaines.

Cette possibilité d’un accord survient alors que plusieurs entreprises beauceronnes demeurent dans l’attente, avec des décisions d’affaires importantes à prendre rapidement.

Pour Samuel Poulin, la situation dépasse la simple question commerciale.

« La sécurité économique du Québec est un réel enjeu présentement. Et sachez que nous sommes au travail », conclut le député et ministre.

