Guerre tarifaire: voici les produits américains touchés par les contre-mesures

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, lors de son passage à Lévis en août dernier

À compter de ce mardi 8 septembre, à 0 h 01, une longue liste de produits en provenance des États-Unis sera assujettie à de nouveaux droits de douane canadiens.

Cette mesure fait suite à la décision de Washington d'imposer, depuis le 22 août, des droits de douane de 50 % sur des produits canadiens totalisant 27,6 milliards de dollars. Ottawa réplique par des contre-mesures équivalentes, au dollar près, appliquées à un montant similaire d'importations américaines.

Les nouveaux tarifs, qui varient selon les produits, se déclinent en trois paliers : 15 %, 25 % ou 50 %, selon le taux imposé par les États-Unis sur le produit canadien correspondant. Ils ne visent que les marchandises considérées comme des produits américains selon les règles d'origine en vigueur, et ne s'appliquent pas aux produits déjà en transit vers le Canada au moment de leur entrée en vigueur.

Le ministère des Finances du Canada a publié la liste complète des articles tarifaires touchés, qui compte plusieurs centaines de lignes. En voici les grandes catégorie :

Produits laitiers (taxés à 50 %)

Lait et crème concentrés, lactosérum, caséines et miel naturel figurent parmi les produits laitiers les plus fortement taxés. Les fromages américains, dont le cheddar, le mozzarella, le brie, le parmesan et le gouda, écopent quant à eux d'un tarif de 25 %.

Bois, papier et produits d'emballage (25 % à 50 %)

Le bois scié de conifères et le contreplaqué sont taxés à 25 % ou 50 % selon le type. Plusieurs produits de papier sont aussi visés à 50 %, dont le papier hygiénique, les mouchoirs et essuie-mains, les enveloppes, les boîtes et sacs d'emballage, ainsi que le papier à lettres et les articles de bureau. Certains papiers Kraft ou couchés sont taxés à 25 %.

Acier (50 %)

Une grande partie des produits sidérurgiques américains, incluant les lingots, les demi-produits et les tôles laminées à chaud ou à froid, sont visés par le tarif maximal de 50 %.

Vêtements et textiles (25 % à 50 %)

T-shirts, chandails, manteaux, costumes, vêtements de sport ainsi que plusieurs tapis et revêtements de sol en matières textiles sont taxés, la majorité à 50 %, certains tapis et moquettes à 25 %.

Produits de beauté et articles ménagers (50 %)

Parfums, produits de maquillage, préparations capillaires, ainsi que vaisselle et articles en plastique pour la maison sont également visés par le taux de 50 %, tout comme certains contenants et bocaux en verre.

Le gouvernement fédéral précise que d'autres secteurs, dont l'électroménager, le matériel agricole et l'électronique, sont aussi ciblés par ces contre-mesures. La liste complète, qui identifie chaque produit par son numéro tarifaire précis, est publiée sur le site du ministère des Finances du Canada.