« La sécurité économique de la Beauce est directement atteinte », dit Samuel Poulin

Le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a annoncé ce samedi que le Conseil économique de Beauce (CEB) et Investissement Québec – Chaudière-Appalaches auront le mandat d’appuyer les entreprises du territoire dans le cadre des nouveaux tarifs mis en vigueur par l’administration américaine.

Ce sera également le cas pour les organisations économiques de la Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre.

« La sécurité économique de la Beauce est atteinte. Ces tarifs sont particulièrement difficiles pour nos parcs industriels, nos sous-traitants et nos fournisseurs, notamment dans les secteurs du meuble et du textile. Plus de 65 % de nos entreprises brassent des affaires aux États-Unis. Cela s’ajoute aux tarifs déjà en vigueur sur le bois, l’acier et l’aluminium. J’ai parlé avec plus d’une vingtaine d’entreprises dans la dernière semaine. Les défis seront grands », a soutenu le ministre.

Québec remettra des « prêts » qui auront pour objectif de soutenir le fonds de roulement, de sécuriser les carnets de commandes et de permettre aux entreprises de la Beauce de traverser la période de transition liée aux turbulences actuelles.

En début de semaine, la Cellule économique Beauce–États-Unis s’est réuni de nouveau afin de faire le point sur les entreprises à risque, les besoins de liquidités de certaines d’entre elles ainsi que sur les secteurs les plus touchés.

« De St-Georges, à St-Ephrem en passant par La Guadeloupe, St-Côme et St-Martin, notamment, nous connaissons bien nos entreprises et nos travailleurs. Nous avons des données et nous sommes en action pour les soutenir, mais aussi pour accompagner les travailleurs qui pourraient être touchés », a rappellé le député, en soulignant que le bureau de Services Québec situé à Place centre-ville à Saint-Georges est en mesure de répondre rapidement aux besoins des travailleurs qui pourraient perdre leur emploi.

Des prêts pour traverser la crise

Sensible aux besoins des petites et moyennes entreprises du territoire, le Conseil économique de Beauce (CEB) aura pour mandat d’administrer le nouveau Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) – Tarifs douaniers américains, qui a pour objectif de maintenir en activité les PME ayant un chiffre d’affaires de 1 à 2 millions de dollars et qui font face à des difficultés financières causées par ces tarifs.

Les entreprises exportatrices aux États-Unis dont les marchandises, produits et matières premières sont visés par des tarifs douaniers américains pourront être admissibles, de même que leurs fournisseurs et leurs sous-traitants.

Le programme permettra de répondre temporairement aux besoins de liquidités des entreprises afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités et mettre en place les actions nécessaires pour s’adapter à leur nouvel environnement d’affaires.

Les aides financières prennent la forme de prêts pouvant atteindre 150 000 $, avec des modalités avantageuses, notamment un taux d’intérêt de 0 % ainsi qu’un moratoire sur le remboursement du capital pendant les douze mois suivant le premier décaissement.

Programme FORCE

Le programme Fonds offensif pour le renforcement des capacités économiques (FORCE), administré par Investissement Québec, vise à soutenir les entreprises québécoises du secteur manufacturier ou d'un secteur primaire dont le chiffre d'affaires est considérablement réduit par des tarifs douaniers américains de 25 % et plus sur les exportations canadiennes.

Il permettra notamment de répondre aux besoins de liquidités, sur une période de douze mois, des entreprises touchées qui présentent de bonnes perspectives de rentabilité en leur donnant le temps nécessaire d'ajuster leur modèle d'affaires, de diversifier leurs marchés ou de revoir leur chaîne d'approvisionnement.

Le programme FORCE s'inscrit dans la continuité du programme FRONTIERE, arrivé à échéance le 31 mars 2026. Les aides financières prennent la forme de prêts avec un moratoire de remboursement du capital allant jusqu'à 24 mois. Le programme offre également un congé d'intérêts pendant la première année et un processus simplifié sans obligation de dépôt préalable d'une demande dans le cadre de l'un des programmes fédéraux liés aux tarifs douaniers.