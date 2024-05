La ressource «Aire ouverte» dresse un premier bilan positif

Dix-huit mois après son ouverture officielle, la ressource Aire ouverte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, située à Saint-Georges, peut affirmer que les services offerts aux jeunes de 12 à 25 ans répondent aux besoins exprimés et aux problématiques qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne.

« La première Aire ouverte à Saint-Georges est un réel succès pour la santé de nos jeunes et de nos familles en Beauce. Cette réalisation expose que leur santé est une priorité pour notre équipe. Je tiens de nouveau à inviter notre population à ne pas hésiter à se rendre sur place ou à joindre l’équipe de professionnels de l’Aire ouverte. C’est un service de santé accessible, ouvert et efficace pour vous », a souligné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

En effet, près de 1 100 consultations ont été réalisées. Un tiers sont des rencontres avec les infirmières pour de la contraception et du dépistage. Les deux tiers restants correspondent à des consultations avec les intervenants sociaux (problèmes reliés à la santé mentale, à l’isolement, aux problèmes familiaux).

Les interventions de groupe sont aussi très populaires, particulièrement les ateliers sur l’anxiété tels que: Combattons l’intouchable et Les guerriers de l’anxiété ainsi que les soupers socialisation qui abordent, autour d’un repas, un thème ciblé, comme les habiletés sociales ou la communication.

« Services adaptés à la réalité des jeunes, sans jugement, gratuits, avec ou sans rendez-vous, confidentiels et sans attente, voilà ce qui plait à nos jeunes. Les intervenants sont là pour eux. Le bilan de ces 18 premiers mois est positif et démontre l’utilité de ses services. Je suis très fière du travail accompli par l’équipe sur place et des collaborations réalisées avec les partenaires pour offrir ce service de proximité à nos jeunes », a mentionné Claudine Wilson, directrice du Programme jeunesse au CISSS de Chaudière-Appalaches.