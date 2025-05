Le CISSS de Chaudière-Appalaches honore les travailleurs touchés par des accidents

Le 28 avril marque le Jour de deuil national, une journée pour rendre hommage aux travailleurs qui ont perdu la vie, été blessés ou sont tombés malades en lien avec leur travail.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, par l’entremise de sa Direction de santé publique et de sa Direction des ressources humaines, souligne cette journée avec émotion et solidarité.

Selon les données de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, 15 585 travailleurs de la région de Chaudière-Appalaches ont été victimes d’un accident de travail. Durant la même période, 9 travailleurs sont décédés des suites de tels accidents et 32 autres ont succombé à une maladie professionnelle. À l’échelle provinciale, le bilan fait état de 426 décès de travailleurs.

« Ce jour de deuil nous rappelle l’importance de continuer à agir pour la santé et la sécurité des travailleurs », peut-on lire dans le communiqué du CISSS de Chaudière-Appalaches, qui réitère son engagement à prévenir les lésions et les décès liés au travail.

La prévention demeure essentielle pour bâtir des milieux de travail sûrs et humains. Chaque accident ou maladie professionnelle a des conséquences physiques, psychologiques et économiques majeures, non seulement pour les victimes, mais aussi pour leurs proches, amis et collègues.

Le CISSS invite la population et les employeurs à profiter de chaque occasion pour parler de santé et de sécurité au travail, et à collaborer pour éliminer les risques pouvant mener à des blessures graves ou à des décès.