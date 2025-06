C'est la Semaine nationale du don de sang

À l'occasion de la Semaine nationale du don de sang, qui se déroule du 9 au 15 juin, Héma-Québec encourage la population à se mobiliser pour donner du sang cet été.

Que vous soyez une donneuse ou un donneur régulier ou que vous envisagiez votre premier don, votre contribution est essentielle!

Bien que la période estivale entraîne souvent un ralentissement de la prise de rendez-vous en raison du beau temps et des vacances, les besoins en sang demeurent criants tout au long de l'année. Chaque jour, 1 000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des hôpitaux à travers la province.

En cette semaine nationale du don de sang, Héma-Québec tient également à remercier ses donneuses, donneurs et bénévoles ainsi que son personnel pour leur engagement indispensable 365 jours par année.

Un premier don plus accessible que jamais

Plusieurs assouplissements aux critères d'admissibilité sont en vigueur depuis l'an dernier, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de faire un don.

Par exemple, les personnes ayant séjourné en France ou au Royaume-Uni dans les années 1980 et 1990, autrefois exclues en raison des risques liés à la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ), ainsi qu'un plus grand nombre de personnes vivant avec le diabète sont désormais admissibles.

À ces changements s'ajoute l'adoption de questionnaires non genrés qui permet depuis 2022 à un plus large éventail de personnes issues de la diversité sexuelle de contribuer.

Chaque semaine, plusieurs collectes de sang se tiennent partout à travers le Québec, sans oublier les Centres de dons Héma-Québec, qui offrent de nombreuses plages de rendez-vous.

Il est possible de prendre rendez-vous en ligne ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG). Avant de se présenter à une collecte de sang, il est recommandé de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d'Héma-Québec.

Rappelons que l'organisme a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec compte plus de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, de même que de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. L'agence livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.