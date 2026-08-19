Nous joindre
Publicité
Santé

Données de Santé Québec Chaudières-Appalaches

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation à l'urgence de 133%

Hôpital de Saint-Georges: taux d'occupation à l'urgence de 133%
Photo: Archives EnBeauce.com

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 13 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 133%.

Comparativement, il était à 127% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% pour celui de Montmagny, et à 147 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 57, alors que 20 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

Par ailleurs, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de sept heures et 23 minutes.

Enfin, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de six heures et 28 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 17 heures et neuf minutes.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence
Santé Publié le 18 septembre 2026

Hôpital de Saint-Georges: légère surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 11 h aujourd'hui, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 110%. Comparativement, il était à 133% pour l'Hôpital de Thetford, à 170% pour celui de Montmagny, et à 135 pour cent à l'Hôtel-Dieu de ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence
Santé Publié le 14 septembre 2026

Hôpital de Saint-Georges: engorgement à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 143%. Comparativement, il était à 67% pour l'Hôpital de Thetford, à 210% pour celui de Montmagny, et à 151 pour cent à l'Hôtel-Dieu de ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Hôpital de Saint-Georges: importante surchauffe à l'urgence
Santé Publié le 10 septembre 2026

Hôpital de Saint-Georges: importante surchauffe à l'urgence

Selon les données recueillies sur le site de Santé Québec Chaudières-Appalaches, à 9 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 190%. Comparativement, il était à 67% pour l'Hôpital de Thetford, à 100% pour celui de Montmagny, et à 144 pour cent à l'Hôtel-Dieu de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Salle des nouvelles