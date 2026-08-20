Des rénovations de 10 M$ au CHSLD Champlain-de-L’Assomption

Des travaux estimés à plus de 10 millions de dollars viennent de débuter pour la mise à niveau du CHSLD Champlain-de-L’Assomption, à Saint-Georges.

Le Groupe Santé Sedna, propriétaire de l'établissement, en a fait l'annonce officielle aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Les travaux permettront de moderniser cette installation, construite au début des années 1960, afin de répondre aux normes actuelles en matière de bâtiment et d’offrir un milieu de vie davantage fonctionnel et mieux adapté aux besoins évolutifs des personnes hébergées.

Les fonds investis permettront la réouverture de 16 lits d’hébergement pour les personnes âgées en perte d’autonomie en plus d’un lit destiné aux soins de fin de vie.

Le projet sera financé conjointement par l'entreprise, qui investit 4 M$, par Santé Québec Chaudière-Appalaches, également à hauteur de 4 M$, sur deux ans, ainsi que par le siège social de Santé Québec, dont la contribution sera de deux millions de dollars.

La première des trois phases du chantier, qui durera environ trois ans, est déjà entamée. À terme d'ici la fin de 2026, elle permettra la réouverture des lits actuellement fermés.

Présentement, le CHSLD Champlain-de-L’Assomption héberge 79 personnes et compte 165 employés.

« L’annonce de ce financement est une grande nouvelle à la fois pour notre organisation, les résidents et résidentes du CHSLD, mais également pour toute la communauté beauceronne, a déclaré Sylvain Lemieux, président et chef de la direction de Groupe Santé Sedna. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’ouverture et la collaboration de Santé Québec Chaudière-Appalaches qui a répondu favorablement à notre demande, malgré un contexte budgétaire exigeant. Par cet appui, nous retenons que notre centre est reconnu pour le rôle essentiel qu’il joue dans la région. »

Signalons que le Groupe Santé Sedna est la plus importante organisation privée au Québec spécialisée dans l’administration et la prestation des soins de santé en partenariat avec l’État.