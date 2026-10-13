C'est le moment de prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Les personnes qui risquent de vivre des complications après avoir contracté un virus respiratoire peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour recevoir les vaccins recommandés.

La prise de rendez-vous marque le début de la campagne de vaccination 2026 contre la grippe, la COVID-19 et, pour certaines clientèles, contre le virus respiratoire syncytial (VRS).

Alors que les virus respiratoires circuleront davantage au cours des prochains mois et que les tendances observées laissent envisager une saison de la grippe potentiellement plus précoce cette année, il est recommandé aux personnes admissibles de se faire vacciner dès cet automne afin de bénéficier d'une protection optimale avant la période des Fêtes.

Les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes vivant avec une maladie chronique (comme le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins) ainsi que les femmes enceintes font notamment partie des groupes pour lesquels la vaccination contre la grippe et la COVID-19 est recommandée et offerte gratuitement. Certaines clientèles sont également admissibles à la vaccination contre le VRS.

Deux options s’offrent à la population pour prendre un rendez-vous:

• En ligne via www.clicsante.ca;

• Par téléphone au 1 877 644-4545, du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, et les fins de semaine de 8 h à 18 h.

Pour en savoir plus sur les clientèles visées, les vaccins recommandés ou les modalités de prise de rendez-vous, consultez Québec.ca/campagnevaccination.

« Comme chaque année, les virus respiratoires circuleront davantage au cours des prochains mois. Pour les personnes les plus à risque de développer des complications, la vaccination demeure l'un des meilleurs moyens de se protéger contre les conséquences les plus graves de ces infections, indique la Dre Caroline Quach-Thanh, directrice nationale de santé publique. Même si la saison de la grippe n'est pas encore commencée, les tendances observées nous rappellent l'importance de ne pas attendre pour prendre rendez-vous. Si vous faites partie d'une clientèle visée, je vous encourage à recevoir les vaccins recommandés dès cet automne afin d'être protégé(e) avant la période des Fêtes et au moment où vous en aurez le plus besoin. »