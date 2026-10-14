Fermeture du Havre de Paix: les élus se mobilisent

Le député élu de Beauce-Sud, Jonathan Poulin, et la mairesse de Saint-Honoré de-Shenley, Karine Champagne, réclament de Santé Québec Chaudière-Appalaches d’explorer toutes les solutions possibles pour assurer le maintien de la résidence pour aînés Havre de Paix qui va fermer ses portes dans la localité.

C'est du moins l'appel lancé ce matin, par voie de communiqué de presse.

La semaine dernière, la direction de l'établissement, d'une capacité d’hébergement de 25 places en ressources intermédiaires, aurait informé les usagers et leurs familles de la décision de cesser l'offre de services. Le processus de relocalisation des résidents serait déjà en marche.

Les deux élus rappellent que cet enjeu dépasse largement les frontières de Saint Honoré-de-Shenley et que le maintien de ces places est essentiel pour l'ensemble du secteur rural, particulièrement dans un contexte où l'Hôpital de Saint-Georges subit déjà une pression importante.

« Le fait que les usagers soient en processus de relocalisation ne signifie pas que le dossier est réglé. Ces 25 places représentent un service important pour Saint-Honoré-de-Shenley et ses citoyens. Je demande au CISSS (sic) d'examiner toutes les solutions possibles pour maintenir cette capacité d'accueil dans la municipalité », a affirmé Jonathan Poulin.

Pour sa part, la mairesse Karine Champagne insiste que la préservation des services de proximité constitue une priorité. Elle souhaite que les autorités régionales de la santé tiennent compte des besoins de sa communauté et travaillent avec les acteurs locaux pour trouver une solution permettant de conserver ces places dans la municipalité.

« Nos citoyens ont bâti leur vie ici, élevé leurs enfants et contribué à faire vivre nos communautés. Lorsqu'ils vieillissent ou deviennent plus vulnérables, ils devraient pouvoir demeurer près de leur famille, de leurs amis et de leurs racines. C'est pourquoi, nous devons tout mettre en œuvre pour préserver ces 25 places pour notre municipalité et les avoisinantes », a fait savoir Mme Champagne.