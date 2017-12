Le centre de formation professionnelle Pozer a décerné trois bourses à des étudiantes du programme « Assistance à la personne en établissement de santé ».

Karine Boucher, Kelly Routhier et Julie-Pier Boulanger ont reçu des bourses de 1700 $. Le premier versement est de 500 $ et le second de 1200 $ si les élèves terminent leur programme de formation.

Trois autres bourses seront données pour la cohorte d’hiver.