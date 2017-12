Le Cercle de fermières de Ste-Marie permet à des enfants d'être tenus au chaud

Les enfants du programme jeunesse du bureau de Saint-Joseph du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) ont reçu dernièrement plusieurs items de la part du Cercle de fermières de Sainte-Marie, créés afin de les tenir au chaud pendant l'hiver qui arrive à grands pas.

Ces derniers ont reçu des doudous, des bas, des baluchons et d'autres items de la part des Fermières.

Plusieurs heures de bénévolat sont comptées dans tous les morceaux qui ont été remis et qui ont permis à des enfants et à des jeunes dans le besoin d'être réconfortés durant la période hivernale.



Notons que les intervenants du programme jeunesse remercient sincèrement toutes les dames qui ont fait des dons de tissus et de laine, et apprécient leur « précieux savoir-faire empreint d’amour et de soin. »