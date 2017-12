La FQM dresse un bilan mitigé du gouvernement Trudeau

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a dressé un bilan mitigé du gouvernement du Canada lors de ses derniers mois.

Plusieurs dossiers sont au point mort selon la FQM comme ceux des infrastructures et du déploiement d’un réseau cellulaire à large bande.

« Les ententes bilatérales Québec-Ottawa pour mettre en œuvre les programmes d’infrastructures concernant la gestion de l’eau potable et des eaux usées, comme le FEPTEU, ne sont pas encore signées. Ça fait neuf mois que le fédéral a présenté son budget et rien n’a bougé. C’est aussi le cas pour l’enveloppe de 2 milliards sur les communautés rurales et nordiques, nous attendons toujours la signature. C’est beaucoup trop long », a déploré le président de la FQM, Richard Lehoux.

« Il faut aussi que le gouvernement joue son rôle en ce qui concerne le déploiement du réseau cellulaire dans les régions. Il doit obliger les grands câblodistributeurs à desservir les territoires à l’extérieur des centres urbains, et ce, sans que les citoyens des communautés rurales soient désavantagés lorsqu’il sera le temps de payer la facture. Il ne peut y avoir deux classes de citoyens », a-t-il ajouté.