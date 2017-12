L’UMQ est heureuse de la bonification du programme de biomasse forestière

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a salué l’entente entre les gouvernements du Québec et du Canada concernant la bonification du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.

« La forêt est une richesse pour le Québec et le développement durable des régions. Il faut continuer à soutenir l’industrie forestière et l’appuyer dans la lutte contre les changements climatiques et la transformation énergétique », a déclaré le président du Comité des forêts de l’UMQ et maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil.

L’entente bénéficiera d’un investissement de 261,2 M$ sur cinq ans en provenance du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada.

« Le programme de biomasse forestière résiduelle est porteur d’avenir et l’UMQ réclamait sa bonification. L’utilisation accrue de la biomasse forestière résiduelle dans la production de chaleur permet d’insuffler un nouvel élan au secteur forestier en plus de soutenir le développement économique de plusieurs régions du Québec », a-t-il ajouté.

Au Québec, le volume de la biomasse forestière disponible est de l’ordre de 4,29 millions de tonnes métriques. La valorisation d’un million de tonnes de biomasses résiduelles permet la production de 4000 gigawatts d’énergie renouvelable.