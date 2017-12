La CNESST met en garde contre les risques du travail extérieur par temps froid

Dans un communiqué de presse diffusé le 18 décembre dernier, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a voulu mettre en garde les travailleurs exerçant leur métier dans le froid en rappelant les dangers pouvant survenir à l'extérieur dans de telles conditions.

Entre 2012 et 2016, la CNESST rappelle ainsi qu'au Québec, 95 travailleurs ont subi une lésion causée par le froid. Différentes mesures sont nécessaires pour prévenir les dangers. La CNESST a tenu à en faire la promotion. Elles sont disponibles dans un aide-mémoire téléchargeable sur le site internet de la CNESST, et donnent différents conseils pour permettre aux travailleurs concernés de se protéger du froid mais aussi de prévenir et de soigner les gelures et l'hypothermie.

« Personne ne peut contrôler la température, mais les mesures de prévention pour le travail à l'extérieur par temps froid, ça, oui ! », a insisté la CNESST dans son communiqué.

Cette dernière a rappelé aussi à quel point le travail par temps froid représentait de nombreux dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, ces derniers pouvant souffrir de gelures et d'hypothermie qui, dans les cas les plus graves, peuvent mener à des lésions physiques permanentes telles que l'amputation.