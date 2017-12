Deux anciens étudiants du Cégep récompensés à l'Université Laval

Charlotte Lemieux-Bourque et Jérôme Breton, deux anciens étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, figurent parmi les récipiendaires de différentes bourses décernées par l'Université Laval, visant à reconnaître et à favoriser le leadership, l'innovation et l'engagement des étudiants dans les domaines artistique, entrepreneurial, environnemental, scientifique, social et humanitaire.

De son côté, Charlotte Lemieux-Bourque a mis la main sur une bourse de 5 000 $ par année pour les deux années de sa maîtrise en épidémiologie. À travers cette récompense, l'Université Laval reconnaît en l'étudiante son engagement social et humanitaire. S'impliquant dans le bien-être social et psychologique des personnes vulnérables auprès de plusieurs organismes, elle oeuvre à titre de bénévole en soins palliatifs auprès d'enfants hospitalisés.

Dans la Beauce, elle s'était également impliquée comme bénévole à la maison de soins palliatifs Catherine de Longpré et avait fondé le club de secourisme du Cégep Beauce-Appalaches. Sa grande implication et ses résultats lui avaient valu la Médaille du Lieutenant-gouverneur et celle du Gouverneur général. En 2015, elle avait déjà obtenu une bourse « Leadership et développement durable » de premier cycle à l'Université Laval.

Une bourse « Leadership artistique » pour Jérôme Breton

Quant à Jérôme Breton, il a reçu, pour sa part, une bourse « Leadership artistique » de 2 000 $ par année pour les quatre années de son baccalauréat en enseignement secondaire. La bourse récompense l'implication dont il a fait preuve lors de son passage au Cégep. À cette occasion, il avait occupé la présidence du comité environnemental de l'établissement en plus de faire partie de l'exécutif de l'Association générale étudiante.

Passionné par les arts de la scène, il avait fait partie de l'équipe des Pissenlits en plus de l'équipe d'animation de Cégeps en spectacle et des Mercredis-Étudiants. Proclamé découverte de l'année du socioculturel au Cégep en 2015-2016, sa passion pour le théâtre l'avait aussi amené à participer à des festivals de théâtre francophone en Roumanie et en Espagne.

À noter que pour que les bourses soient renouvelées d'année en année, les candidats doivent maintenir leur leadership et poursuivre leurs études dans le programme pour lequel la bourse est octroyée. Au cours des dernières années, d'autres étudiants avaient déjà reçu des bourses équivalentes à l'Université Laval, Josiane Langlois et Steeven Fortin en 2014, Dominique Lambert et Alexandre Boily en 2012.