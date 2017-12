Des jeunes ont participé à une formation de production laitière

Le 16 décembre, une douzaine de jeunes ont participé à une formation visant à les initier aux bonnes pratiques de la traite des vaches.

« La formation Jeune trayeurs a été mise sur pied l’an dernier par le Service aux entreprises du Centre-du-Québec. Dans le contexte que l’on connaît, nous devions reproduire cette bonne idée dans la région », a souligné la répondante en formation agricole pour le Collectif en formation agricole de la Chaudière-Appalaches, Sandy Roy.

Dans la région, on constate que les producteurs laitiers font face à une rareté de main-d’œuvre. Par conséquent, cette initiative avait pour but d’aider à contrer cette pénurie. L’objectif à court terme est de permettre aux producteurs de recruter une main-d’œuvre occasionnelle pour effectuer le travail de traite de soirs et de fins de semaine.

C’est à la ferme d’Éric Lessard d’East Broughton que les jeunes de 14 à 20 ans ont pris part à cette activité. L’initiative permettait à des jeunes d’occuper un premier emploi, de valoriser les professions de secteur agricole et de créer une relève potentielle.

Une partie du groupe n’était pas issus d’une entreprise agricole, mais avait de l’intérêt envers l’agriculture.

Grâce à l’appui de Financement agricole Canada, la première formation en Chaudière-Appalaches a pu être offerte gratuitement aux jeunes participants dans la MRC des Appalaches.