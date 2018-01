Il est important de bien choisir son bois de chauffage

Avec le froid des derniers jours, plusieurs personnes ont utilisé du bois de chauffage pour réchauffer leur maison. Voici quelques conseils à retenir lorsque vous en achetez.

• achetez-le dans la région ou vous le brûlerez ;

• achetez du bois à brûler certifié ayant subi un traitement thermique (séché au séchoir) lorsque c’est possible ;

• allez en chercher vous-même lorsqu’un règlement le permet ;

• avant de partir, communiquez avec les parcs ou les terrains de camping pour connaître leurs règles concernant le bois de chauffage.

À noter qu’il est très important de ne pas déplacer le bois de chauffage, car le déplacement d’arbres fraîchement coupés peut aussi entraîner la propagation d’organismes nuisibles.

De plus, le bois utilisé dans la construction, comme les 2 x 4, ne constitue pas un risque, car il a été traité et n’a plus d’écorce lorsqu’il est vendu aux consommateurs.