Le froid reviendra en fin de semaine

Après plusieurs jours de froid intense, la région connaîtra une hausse de température au cours des trois prochaines journées.

D’aujourd’hui jusqu’à vendredi, les températures ressenties seront entre -9C et -21C. Samedi (6 janvier) le froid sibérien sera de retour et la température ressentie grimpera jusqu’à -35C.

Un important système dépressionnaire causera de la neige, et ce, de façon abondante, avec de vents forts ainsi que de la poudrerie et affectera le centre et l’est du Québec à compter de jeudi.