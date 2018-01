L'urgence de l'Hôpital de St-Georges occupée à 90 % en ce début de janvier 2018

Selon l'Outil santé fourni par le répertoire santé du Québec, le site Web indexsanté.ca, le temps d'attente estimé à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges du Centre de santé et de service sociaux de la Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), en date du dimanche 7 janvier dernier, à 8 h 30, était considéré comme « élevé », avec un taux d'occupation de 90 %, 21 civières fonctionnelles et 19 civières occupées.

Selon les données comprises sur Index Santé, le temps d'attente dans les urgences du Québec est considéré comme « normal », lorsque le taux d'occupation des urgences est de moins de 80 %, comme « élevé », lorsque le taux se situe entre 80 et 100 %, et comme « très élevé » au-delà d'un taux d'occupation de l'urgence de 100 %, soit sa capacité maximale.

Au moment d'écrire ces lignes, soit dimanche le 7 janvier 2018, vers 8 h 30, le centre hospitalier le plus près de celui de Saint-Georges, celui qui est situé à Lac-Mégantic, en Estrie, présente un taux d'occupation de 20 %, avec 5 civières fonctionnelles et une civière occupée.

Notons qu'il s'agit du Centre de santé et de services sociaux du Granit, accessible à environ 1 h 05 de route en voiture à partir de Saint-Georges.

En Chaudière-Appalaches

Les urgences des hôpitaux qui présentent le plus haut taux d'occupation en Chaudière-Appalaches sont celles de Montmagny et de Thetford Mines, avec des taux respectifs de 140 % et de 150 % d'occupation. Il y a 10 civières fonctionnelles et 14 civières occupées à Montmagny, tandis qu'il y a 10 civières fonctionnelles et 15 civières occupées à Thetford Mines.

En ce qui concerne l'Hôtel-Dieu de Lévis, ses urgences ont actuellement un taux d'occupation de 89 %, avec 37 civières fonctionnelles, 33 civières occupées et 4 civières occupées depuis plus de 24 heures.

Le CLSC et centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli et le Centre d'hébergement de Charny (Centre Paul-Gilbert) présentent quant à eux un taux d'occupation de 0 %, avec 5 civières fonctionnelles à Saint-Jean-Port-Joli et 6 civières fonctionnelles à Charny.

Dans la Capitale-Nationale

Dans la Capitale-Nationale, il n'est pas rare que le taux d'occupation des urgences dépasse les 100 %. À l'Hôpital du Saint-Sacrement par exemple, en date d'hier, un taux d'occupation des urgences a été enregistré à 132 %, avec 22 civières fonctionnelles, 29 civières occupées et 6 civières occupées depuis plus de 24 heures.

L'Hôpital de l'Enfant-Jésus présentait de son côté un taux d'occupation de ses urgences de 127 %, le Centre hospitalier de l'Université Laval de 119 % l'Hôpital Saint-François-d'Assise de 112 % et l'Hôtel-Dieu de Québec de 107 %.



Les urgences partout dans la province

Les plus haut taux d'occupations des urgences, toutes régions administratives du Québec confondues, se retrouvent à Montréal, en Montérégie, en Mauricie et dans les Laurentides

Les cinq endroits où le taux d'occupation des urgences sont les plus élevés sont l'Hôpital du Suroît, à Salaberry-de-Valleyfield, avec 214 %, la Résidence Avellin-Dalcourt, à Louiseville, avec 175 %, l'Hôpital de Verdun, avec 169 %, l'Hôpital Pierre Boucher, à Longueuil, avec 169 % et l'Hôpital Laurentien, à Sainte-Agathe des Monts, avec 167 %.

Précisons que le site Internet mentionné ci-haut recense « le temps d'attente estimé dans les urgences du Québec avec le nombre de patients sur civière, le taux d'occupation de celles-ci ainsi que le nombre de patients qui se trouvent sur une civière pour une durée de plus de 24 ou de 48 heures ».

Les résultats sont présentés pour chaque établissement dans l'ensemble des régions du Québec et sont mis à jour à chaque heure.