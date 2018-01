Échange interculturel pour les nouveaux arrivants de Beauce-Sartigan

La 5e édition du « Repas partage de la nouvelle année », un événement dédié aux échanges interculturels et organisé pour les nouveaux arrivants en Beauce-Sartigan, aura lieu lors du samedi 20 janvier prochain. Pour l'occasion, les invités seront attendus dès 16 h 30 au Centre de formation professionnelle Pozer, à Saint-Georges.

Toutes les personnes immigrantes de la région, incluant les étudiants internationaux

de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et du Cégep Beauce-Appalaches, ainsi que la population locale qui désire faire connaissance avec des gens de différentes origines, y sont conviés.

Chaque invité doit apporter un plat, typique de son pays d’origine ou pas, que tout le monde partagera. Ceux qui désirent faire connaître un thé ou une tisane aux saveurs de leur pays sont invités à le faire. Notons qu'un punch sans alcool sera servi sur place.



Le repas sera suivi d’une soirée rythmée aux saveurs internationales. Des jeux et des prix de participation seront aussi au programme de la soirée. L’événement sera gratuit pour tous.



Ce « repas partage » est le plus important événement organisé à l’intention des nouveaux arrivants de Beauce-Sartigan à l’hiver 2018 et s’enregistre dans le cadre des activités de rétention des nouveaux arrivants.

Cette fête, qui a connu un grand succès lors des précédentes éditions, est orchestrée par

un comité composé du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, par le biais de son projet « Trait d’union », de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et du comité « Accueil

beauceron des nouveaux arrivants ». Le Cégep Beauce-Appalaches collabore également à l’événement.

Précisons que d’autres activités seront offertes aux cours des prochains mois pour les nouveaux arrivants dans la région.