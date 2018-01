Solange Thibodeau présidera le 21e Brunch Bénéfice du Groupe Espérance et Cancer

À l'occasion du lancement officiel de la prévente des billets pour le 21e Brunch Bénéfice du Groupe Espérance et Cancer, baptisé cette année « Brunch de l'Espoir » et prévu le dimanche 18 février prochain à l'école des Deux-Rives, la conseillère municipale de la Ville de Saint-Georges, Solange Thibodeau, a expliqué les raisons qui l'ont spontanément poussée à s'impliquer pour la cause.

Principale source de financement venant de la population, le Brunch Bénéfice permet au Groupe Espérance et Cancer de continuer à répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer ainsi qu'à leurs proches, dès le diagnostic de la maladie. Organisme régional impliqué dans les MRC de Beauce-Sartigan, des Etchemins et la MRC Robert-Cliche, le Groupe Espérance et Cancer a tenu à rappeler à quel point le brunch du mois prochain était un beau prétexte pour venir briser le froid de l'hiver et apporter son soutien aux personnes atteintes de la maladie.

« Le cancer, c'est quelque chose d'inconnu et qui fait peur. Venir au Brunch Bénéfice du 18 février, c'est aussi une façon de se rencontrer pour continuer à se battre et demeurer solidaire », a expliqué Solange Thibodeau, présidente d'honneur de la 21e édition de l'évènement.

Atteinte elle-même d'un cancer il y a une vingtaine d'années, la conseillère municipale de la Ville de Saint-Georges n'a pas manqué de montrer sa détermination à s'impliquer pour la cause. Elle invite chaleureusement toutes les familles de la Beauce et des Etchemins à venir participer à l'évènement, qui peut compter encore cette année sur le soutien financier du Manoir du Quartier et de Desjardins.

Près de deux fois plus de cancers en 20 ans dans la région Chaudière-Appalaches

Selon la Fondation québécoise du cancer, dans 15 ans, le nombre de nouveaux cas devrait bondir d'au moins 35% au Québec. En 2030, 67 000 Québécois devraient ainsi recevoir le diagnostic de la maladie. Dans la région Chaudière-Appalaches, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a presque doublé en vingt ans, atteignant près de 3 000 personnes.

Un objectif de 1 400 déjeuners servis

La directrice générale du Groupe Espérance et Cancer, Lyse Perron, a affiché un objectif de 1 400 déjeuners servis et 20 000 $ d'argent récolté. L'année dernière, 1 275 repas avaient été servis lors du brunch et la somme de 14 000 $ avait été récoltée. L'animation musicale sur place sera assurée par André Chrétien. Des surprises sont prévues pendant l'évènement ainsi que plusieurs activités pour les enfants.

Un organisme amené à jouer un rôle plus important dans les années à venir

C'est par l'intermédiaire de groupes d'entraide, d'ateliers divers, de formations, d'activités sociales, de massothérapie, de prêts de prothèses capillaires et de soins esthétiques que le Groupe Espérance et Cancer contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et au soulagement de leur quotidien.

« Le nombre de nouveaux cas, les améliorations de dépistage de la maladie, la croissance et le vieillissement de la population sont des facteurs importants et directs sur les demandes sans cesse grandissantes auprès de l'organisme », a expliqué Mme Perron.

La directrice générale du Groupe Espérance et Cancer a tenu à souligner à quel point, « en moins de deux secondes », Mme Thibodeau avait accepté de s'investir en tant que présidente d'honneur de l'évènement. Elle a insisté aussi sur le thème de l'espoir, très présent dans les missions du Groupe, « l'espoir de vivre, l'espoir de traverser cette période difficile, l'espoir d'être toujours là pour le proche aidant, l'espoir qu'après la maladie il y aura des jours meilleurs et l'espoir tout simplement de déposer ses bagages paisiblement ».

Informations pratiques

À noter que le Brunch Bénéfice se tiendra de 8h30 à 13h le dimanche 18 février 2018 à l'école des Deux-Rives. Les billets sont en prévente au coût de 15$ pour les adultes (18$ à la porte), 10$ pour les enfants de 8 à 12 ans et gratuit pour les 8 ans et moins. Plus de détails sur les points de vente sur la page Facebook du Groupe Espérance et Cancer ou par téléphone, en appelant au 418-227-1607.