Cannabis : la CAQ va déposer un amendement visant l’ensemble du territoire québécois

La Coalition Avenir Québec (CAQ) a annoncé qu’elle déposera, lors de l’étude du projet de loi, un amendement visant à interdire la consommation de pot dans les lieux publics sur tout le territoire.

« La légalisation du cannabis est un enjeu à prendre au sérieux. Malheureusement, les libéraux s’apprêtent à créer la confusion totale à travers le Québec. Si on suit la logique libérale, il sera possible de fumer du pot dans les parcs d’une municipalité, mais un coin de rue plus loin, dans un autre municipalité, ça sera interdit. Quelle incohérence! Il serait temps pour Philippe Couillard de prendre ses responsabilités et de protéger au maximum les familles et les enfants », a fait savoir le député de Borduas et porte-parole de la CAQ en matière de justice.